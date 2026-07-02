Horecabedrijf in Eindhoven vraagt terrasvergunning aan

Horecabedrijf Koffie M B.V. in Eindhoven heeft een aanvraag ingediend voor een terrasvergunning. Het gaat om een terras aan de gevel van het pand aan de Meerzand. De aanvraag is op 30 juni ontvangen.

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De vergunningaanvraag betreft het gebruik van openbare ruimte voor een gevelterras bij het horecabedrijf Koffie M B.V., gevestigd aan de Meerzand 118 in Eindhoven. Het zaaknummer van de aanvraag is EHV-ZP2026-006122.

Deze aanvraag is op 30 juni 2026 ingediend bij de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving. Voorlopig is het alleen ter kennisgeving en kan er nog geen bezwaar worden gemaakt.