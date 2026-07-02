Ontvangstlocatie Budel weer afgeschaald: 250 plaatsen voor asielzoekers weg

Het aantal opvangplaatsen waar asielzoekers direct na aankomst terechtkunnen bij asielzoekerscentrum Budel, de zogenoemde Centrale Ontvangstlocatie (COL), is teruggebracht naar 700. Dat zijn er 250 minder dan voorheen, meldt de gemeente Cranendonck. Het totale aantal asielzoekers op het azc neemt voorlopig echter niet af.

'Verdere afbouw nu niet mogelijk' "Door de aanhoudende druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel is een verdere afbouw van het totale aantal opvangplaatsen in Budel op dit moment niet mogelijk. Het totale aantal bewoners blijft daardoor voorlopig nagenoeg gelijk", meldt de gemeente.

Het gaat om 'de volgende stap in de gefaseerde afbouw van de Centrale Ontvangstlocatie Budel '. Aan het einde van dit jaar wordt de capaciteit verder teruggebracht naar 550 opvangplaatsen.

De bedoeling is dat het azc op termijn weg gaat uit Budel.

Samenstelling aangepast

Wel verandert de samenstelling van de opvang: het aantal bewoners op de COL neemt af, terwijl het aantal bewoners op het asielzoekerscentrum (azc) toeneemt. De totale opvangcapaciteit in Budel wordt uiteindelijk teruggebracht naar 960 opvangplaatsen, dat moet uiterlijk op 31 december 2027 gebeuren.

Wethouder Joost Ploos van Amstel is blij dat de afbouw volgens planning verloopt. "We verwachten dat dit een positief effect heeft op de leefbaarheid op en rondom de locatie. Samen met het COA blijven we ons inzetten voor een veilige, leefbare en beheersbare opvang, voor zowel de bewoners als de omgeving", besluit hij.

Kazerneterrein terug naar Defensie

Defensie wil het kazerneterrein vanaf 2028 terug. Een deel van het terrein wordt nu gehuurd door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Samen met Defensie wordt nog onderzocht hoe het kazerneterrein vanaf 2028 gezamenlijk gebruikt kan worden.

"Tot 2033 zullen we gefaseerd samenwerken. We onderzoeken hoe we daar invulling aan kunnen geven en zijn samen op zoek naar alternatieve locaties voor als we weggaan", vertelde een woordvoerder van het COA eerder.