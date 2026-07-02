Nieuwe locaties papiercontainers in Drimmelen definitief vastgesteld

De gemeente Drimmelen heeft besloten drie bovengrondse papiercontainers te plaatsen. Ze komen in Wagenberg en Made, met toegang via een afvalpas.

Gevonden voor jou

Het college van burgemeester en wethouders van Drimmelen heeft op 23 juni 2026 besloten om drie nieuwe papiercontainers te plaatsen. De containers worden geplaatst aan de Gomarusstraat en Onder de Toren in Wagenberg en aan de Middelmeede in Made. Het gaat om afgesloten modellen van 1.100 liter, die alleen te gebruiken zijn met een afvalpas.

De maatregel is bedoeld voor locaties waar minicontainers niet mogelijk zijn, zoals bij hoogbouw. Bij het kiezen van de plekken is rekening gehouden met verkeersveiligheid en toegankelijkheid. Tijdens de inspraakperiode is één bezwaar ingediend, maar dit heeft niet geleid tot aanpassing van het plan. De containers worden geplaatst zodra het besluit in werking treedt.