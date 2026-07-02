Vergunning verleend voor jubileumfeest SV Terheijden

De gemeente Drimmelen heeft een vergunning verleend voor het evenement '100 Jaar SVT'. Het feest vindt plaats op verschillende locaties in Terheijden van 1 tot en met 5 juli.

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Het jubileumfeest van voetbalvereniging SV Terheijden omvat onder andere een kindervoetbalmiddag, een Ladies Night en een voetbalwedstrijd tegen FC de Rebellen. Deze activiteiten vinden plaats op de Ruitersvaartseweg 1 en de Kleine Schans in Terheijden. De festiviteiten beginnen woensdag 1 juli en eindigen zondag 5 juli.

Er is ook ontheffing verleend voor extra geluid op bepaalde momenten, zoals tijdens de Ladies Night op woensdagavond en de wedstrijd op donderdagavond. Het evenement sluit af met een Katerontbijt en receptie op zondag.