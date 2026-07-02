Advertentie
Beslistermijn verlengd voor woningbouw aan Lobelia in Loo
Vandaag om 11:06
Burgemeester en wethouders hebben de termijn voor een woningbouwvergunning aan Lobelia in Loo met zes weken verlengd.
De aanvraag gaat om de bouw van een vrijstaande woning op kavel 57, Sectie Q nummer 1124. Het project is geregistreerd onder nummer 0809Z2608816.
Door de verlenging krijgen de betrokken partijen meer tijd om de aanvraag zorgvuldig te beoordelen. De nieuwe termijn geldt vanaf het moment van het oorspronkelijke besluit.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie