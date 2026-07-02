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Mobiel puinbreken bij Oirschotseweg in Boxtel gemeld
Vandaag om 11:06
Bij een adres aan de Oirschotseweg in Boxtel is een melding gedaan voor het mobiel breken van bouw- en sloopafval. De melding is op 8 juni ontvangen door de gemeente Boxtel.
Het mobiel breken van bouw- en sloopafval betekent dat het afval ter plekke met een machine wordt verkleind, zodat het opnieuw gebruikt kan worden. Deze werkzaamheden zijn gemeld voor de locatie Oirschotseweg 9 a in Boxtel.
De melding, met DSO-kenmerk 2026060801819 en zaaknummer Z/507149, is eerder deze maand ingediend. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt. Voor vragen kan contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Brabant Noord.
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