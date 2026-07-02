Boxtel stelt wijzigingsbesluit omgevingsplan 2026-01 vast

De gemeenteraad van Boxtel heeft op 16 juni 2026 het wijzigingsbesluit omgevingsplan 2026-01 vastgesteld. Dit besluit is nodig omdat een eerdere werkwijze voor tijdelijke aanpassingen vanaf dit jaar niet meer gebruikt mag worden.

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Het wijzigingsbesluit maakt het mogelijk om lopende ontwikkelingen in Boxtel via het omgevingsplan te ondersteunen. Het plan bevat onder andere voorrangsregels en begripsbepalingen, gebiedsaanwijzingen en een vangnetbepaling uit de Omgevingswet. Er zijn drie reacties ontvangen op het ontwerpbesluit, die hebben geleid tot diverse aanpassingen in het uiteindelijke besluit.

Een milieueffectrapportage (MER) was niet nodig, omdat het besluit vooral procedureel is en geen fysieke veranderingen veroorzaakt. Het vastgestelde wijzigingsbesluit ligt vanaf 2 juli tot en met 13 augustus 2026 zes weken ter inzage. Het besluit treedt vier weken na bekendmaking in werking, tenzij er een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend.