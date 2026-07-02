Tijdelijke vergunning voor oliebollenverkoop in Boxtel

De gemeente Boxtel heeft een vergunning verleend voor de verkoop van oliebollen. Van 30 oktober 2026 tot 11 januari 2027 mag dit dagelijks bij de Prins Hendrikstraat.

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Burgemeester en wethouders van Boxtel hebben op 30 juni een tijdelijke vergunning afgegeven voor een standplaats naast de Prins Hendrikstraat 1. Hier mogen vanaf 30 oktober oliebollen verkocht worden. De vergunning geldt tot en met 11 januari 2027.

De verkoop is toegestaan op alle dagen van de week gedurende deze periode. De locatie bevindt zich in het centrum van Boxtel, vlakbij woningen en winkels.