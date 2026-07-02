Toneelvoorstelling Nel in Lithoijen: vergunning aangevraagd

In Lithoijen is een vergunning aangevraagd voor toneelvoorstelling Nel. Het evenement staat gepland van 18 tot en met 20 september 2026 aan de Langwijkstraat.

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De gemeente Oss heeft op 19 juni 2026 een aanvraag ontvangen voor een evenementvergunning. Het gaat om de toneelvoorstelling Nel, die plaats zal vinden aan de Langwijkstraat 5 in Lithoijen. Het evenement is gepland over drie dagen: van 18 tot en met 20 september.

De gemeente neemt binnen acht weken een besluit over de aanvraag, mits deze volledig is ingediend. Het besluit wordt daarna gepubliceerd in het digitale gemeenteblad. Op dat moment kunnen inwoners de stukken inzien en eventueel bezwaar maken.

Wie de aanvraag wil bekijken, kan een afspraak maken bij de gemeente Oss. Dit kan telefonisch op werkdagen tussen negen uur ’s ochtends en vier uur ’s middags.