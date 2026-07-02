Vergunning aangevraagd voor tijdelijke mantelzorgwoning in Maren-Kessel

Burgemeester en wethouders van Oss hebben een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning om een tijdelijke mantelzorgwoning te realiseren aan de Marense Dijk 4 A in Maren-Kessel.

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De aanvraag voor de omgevingsvergunning is op dinsdag 30 juni 2026 ingediend. Het gaat om de bouw van een mantelzorgwoning die tijdelijk gebruikt zal worden. Op dit moment is nog niet zeker of de vergunning wordt verleend.

De stukken die bij de aanvraag horen, kunnen ingezien worden na het maken van een afspraak. Dit kan via de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving. De balie is geopend op werkdagen tussen negen uur 's ochtends en vier uur 's middags.