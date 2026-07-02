Melkveehouderij Geffen wijzigt dieraantallen

Op een melkveehouderij aan de Kruiskampweg in Geffen zijn de dieraantallen gewijzigd. De gemeente Oss heeft de melding hierover op 21 mei ontvangen.

Gevonden voor jou

Het gaat om een melding volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Deze regelgeving is bedoeld om activiteiten die invloed hebben op de leefomgeving, zoals landbouw, te beheren.

De locatie van de melkveehouderij is Kruiskampweg 2 in Geffen. Het DSO-kenmerk van deze melding is 2026052100157 en het zaaknummer is Z/505920. Tegen de melding kan geen bezwaar worden gemaakt.