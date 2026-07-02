Wethouder Jeroen van Lierop zet zich in voor Deurne

Jeroen van Lierop is de nieuwe wethouder in Deurne. Hij wil voorzieningen verbeteren, zoals een nieuw zwembad en behoud van cultureel erfgoed. Daarnaast zoekt hij actief contact met inwoners om te horen wat er speelt.

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Jeroen van Lierop is geboren en getogen in Deurne, waar hij nog steeds woont met zijn gezin. In zijn vrije tijd zwemt hij regelmatig, doet aan crossfit en is actief in de keuken. Naast zijn wethouderschap blijft hij werken als leiderschapscoach, een rol waarin hij mensen en teams begeleidt in hun ontwikkeling.

In het college heeft Jeroen een brede portefeuille met onder andere voorzieningen, cultuur en communicatie. Hij wil zich inzetten voor een nieuw zwembad, dat volgens hem niet alleen gezond en leuk is, maar ook een belangrijke voorziening voor een groeiende gemeente. Ook zet hij zich in voor het behoud van culturele plekken zoals De Wieger, het Cultuurcentrum Deurne en Museum Techniek met ’n Ziel, evenals de kermissen in de kerkdorpen.

Dicht bij inwoners

Jeroen wil weten wat er speelt bij de inwoners van Deurne. Daarom zoekt hij hen actief op, bijvoorbeeld bij verenigingen en evenementen. Hij wil dat mensen hem gemakkelijk kunnen benaderen als ze iets willen bespreken. Volgens Jeroen is het belangrijk dat de gemeente niet alleen plannen maakt, maar ook daadwerkelijk actie onderneemt.

De nieuwe wethouder gelooft in doen en leren, in plaats van afwachten. Hij hoopt dat inwoners over vier jaar kunnen zien dat er concrete stappen zijn gezet en dat samenwerkingen tussen de gemeente en lokale organisaties resultaten hebben opgeleverd.