PSV kiest voor Mercedes-Benz en Rebel Lease

PSV heeft een nieuwe mobiliteitspartner. Vanaf 1 juli rijden spelers en medewerkers vijf jaar lang in elektrische Mercedes-Benz-auto’s. Het partnership is een samenwerking tussen Mercedes-Benz Nederland, Gomes Eindhoven en Rebel Lease.

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De samenwerking richt zich op innovatie en duurzaamheid. Het wagenpark van PSV zal grotendeels bestaan uit volledig elektrische modellen van Mercedes-Benz. Dealer Gomes Eindhoven levert de voertuigen en verzorgt het onderhoud, terwijl Rebel Lease betrokken is als lease- en mobiliteitspartner. Het verder verduurzamen van het wagenpark en het inspelen op veranderende mobiliteitsbehoeften zijn belangrijke doelen.

Het nieuwe partnership betekent een voortzetting van de samenwerking met Driessen Mobility Lease, dat eerder werd overgenomen door Rebel Lease. Hiermee blijft de club trouw aan een relatie die al acht jaar geleden begon. Het partnership wordt officieel gepresenteerd tijdens de PSV FANdag op zaterdag 25 juli, een gratis evenement waarmee het nieuwe voetbalseizoen wordt ingeluid.

Focus op Brainport Eindhoven

De samenwerking sluit aan bij de ambities en dynamiek van Brainport Eindhoven, een regio waar innovatie en duurzaamheid centraal staan. Mercedes-Benz Nederland en PSV vinden elkaar in deze gedeelde visie. Het familiegevoel van PSV en Gomes Eindhoven versterkt de band tussen de partners.

Gomes Eindhoven is een familiebedrijf dat sinds 1934 actief is en trots op het nieuwe partnership met PSV. De club wordt gezien als een maatstaf voor succes, zowel binnen als buiten de sport. Samen met Mercedes-Benz en Rebel Lease werkt PSV aan een toekomst met emissievrije mobiliteit.

Met deze samenwerking zet PSV een belangrijke stap in het verduurzamen van zijn mobiliteit, waarbij innovatie en een duidelijke koers leidend zijn. De betrokken partijen kijken uit naar een succesvolle samenwerking die past bij de ambitie van de club en de regio.