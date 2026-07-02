Nieuwe camera's bij fietsenstalling station Oisterwijk

De fietsenstalling bij station Oisterwijk is voorzien van drie nieuwe camera’s. Ze filmen nu ook de achterzijde, die eerder buiten beeld viel. Dit moet zorgen voor meer veiligheid en minder fietsdiefstal.

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Bij het station in Oisterwijk zijn onlangs drie camera’s geplaatst die zowel de voor- als achterzijde van de fietsenstalling in beeld brengen. Voorheen was de achterzijde niet zichtbaar, wat een groot risico vormde voor diefstal.

Met de verbeterde camerabewaking hoopt men fietsdiefstal beter te kunnen voorkomen. Toch wordt benadrukt dat fietsers zelf ook maatregelen moeten nemen om hun eigendom te beschermen. Een extra slot en het vastzetten van de fiets aan een rek of paal kunnen helpen om diefstal moeilijker te maken.

Tips tegen fietsdiefstal

Om de kans op diefstal verder te verkleinen, is het verstandig om het serienummer van de fiets te noteren en te bewaren. Dit nummer kan bij aangifte cruciaal zijn voor het opsporen van een gestolen fiets. Ook opvallende kenmerken, zoals accessoires, kleuren of stickers, kunnen helpen bij de identificatie.

Bij diefstal is het belangrijk om zo nauwkeurig mogelijk te melden wanneer de fiets verdwenen is. Dit maakt het eenvoudiger om camerabeelden terug te kijken. Het serienummer en specifieke kenmerken spelen daarnaast een grote rol bij het terugvinden en terugbezorgen van gestolen fietsen.