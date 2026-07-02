Nieuwe gemeentesecretaris voor Waalre vanaf 1 september

Ruben van der Wijst wordt per 1 september de nieuwe gemeentesecretaris van Waalre. Hij volgt Rosanne Franken op, die in maart afscheid nam. Van der Wijst werkt sinds 2007 in het publieke domein en is momenteel strategisch manager bij de gemeente.

Gevonden voor jou

De gemeente Waalre heeft Ruben van der Wijst benoemd als gemeentesecretaris en algemeen directeur. Hij begint op 1 september en neemt de functie over van Rosanne Franken, die in maart vertrok. Van der Wijst is geen onbekende binnen de organisatie. Hij werkt al enige tijd als strategisch manager en heeft ruime ervaring binnen de overheid.

Van der Wijst is sinds 2007 actief in het publieke domein. Hij heeft verschillende functies vervuld op het gebied van bestuur, organisatieontwikkeling, veiligheid en crisisbeheersing. Naast zijn werk bij de gemeente Waalre is hij sinds 2012 reserveofficier bij de Koninklijke Landmacht. In die rol is hij betrokken bij crisisbeheersing en samenwerking binnen regionale veiligheidsnetwerken.

Complexe opgaven voor Waalre

De nieuwe gemeentesecretaris kijkt uit naar zijn nieuwe rol. Hij benadrukt dat Waalre als kleine gemeente in een snel ontwikkelende regio voor zowel mooie als uitdagende opgaven staat. Volgens hem is het belangrijk om scherpe keuzes te maken, samenwerking te zoeken waar nodig en tegelijkertijd dicht bij de inwoners te blijven.

Burgemeester Oosterveer heeft namens het college vertrouwen in Van der Wijst. Volgens hem beschikt de nieuwe gemeentesecretaris over de juiste kwaliteiten zoals bestuurlijke sensitiviteit, verbindend leiderschap en organisatieontwikkeling. Het college verwacht dat hij samen met het bestuur verder zal bouwen aan een toekomstbestendige gemeente.

Vertrouwd gezicht in Waalre

Van der Wijst kent de gemeente goed en heeft de afgelopen jaren bijgedragen aan de ontwikkeling van de organisatie. Zijn ervaring binnen de overheid en betrokkenheid bij maatschappelijke opgaven maken hem volgens het college geschikt voor deze belangrijke functie. Vanaf september zal hij zijn nieuwe taak officieel op zich nemen.