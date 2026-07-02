Helmond Sport verliest oefenwedstrijd met 0-4 van Panathinaikos

Helmond Sport heeft woensdag zijn eerste oefenwedstrijd van het seizoen verloren. Op Sportpark sv-MEC ’07 in Maurik was Panathinaikos met 0-4 te sterk. De Griekse club kwam al vroeg op voorsprong en bleef de bovenliggende partij. Voor Helmond Sport was het een waardevolle test tegen een sterke tegenstander.

Gevonden voor jou

Helmond Sport begon de wedstrijd tegen Panathinaikos met een lastige openingsfase. Binnen tien minuten stonden de Brabanders al met 0-2 achter. Een corner leidde in de zesde minuut tot een doelpunt van Vicente Taborda. Drie minuten later kopte Andreas Tetteh raak na een voorzet.

Ondanks de vroege achterstand bleef Helmond Sport hard werken en probeerde het onder de druk van de Grieken uit te voetballen. Julian Geerts kreeg na twintig minuten een kans, maar wist een corner niet goed te raken. Ook een combinatie tussen Rayen van Bree en Geerts leverde gevaar op, maar de Griekse verdediging greep tijdig in. Bij rust stond het 0-2.

Nieuwe gezichten krijgen speeltijd

Na de pauze bracht trainer Frédéric Frans een bijna volledig nieuw elftal binnen de lijnen. Dit gaf veel spelers de kans om waardevolle ervaring op te doen. Livio Cicero waagde een afstandsschot, maar schoot over. Kiton kreeg een grote kans na een steekpass van Brian Koglin, maar kon de bal niet goed controleren.

In de laatste vijftien minuten liep Panathinaikos verder uit. Santino Andino scoorde in de 74e minuut met een individuele actie de 0-3. Vijf minuten voor tijd bepaalde hij de eindstand op 0-4 met zijn tweede doelpunt van de avond.

Voor Helmond Sport was het een leerzame wedstrijd tegen een tegenstander van internationaal niveau. Zowel talenten uit de eigen jeugd als nieuwkomers kregen de kans om zich te laten zien. Aanstaande zaterdag speelt de ploeg zijn volgende oefenwedstrijd tegen AEK Larnaca in Swolgen.