Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning voor Rulselaan in Heeze

De gemeente Heeze heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het vernieuwen van een afrastering aan de Rulselaan.

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Op 28 juni 2026 heeft de gemeente Heeze een aanvraag voor een omgevingsvergunning binnengekregen. Het betreft een project aan de Rulselaan, waarbij de afrastering vernieuwd moet worden. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 498859.

De vergunningaanvraag valt onder het onderdeel ‘Bouwen’ binnen het omgevingsplan. Dit is een kennisgeving van ontvangst, wat betekent dat de plannen niet ter inzage liggen en er geen formele reactie mogelijk is.