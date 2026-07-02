Gehandicaptenparkeerplaats aangewezen bij Oeffels 1 in Heeze

De gemeente Heeze-Leende heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats in te richten bij Oeffels 1. Dit gebeurt op verzoek van een bewoner die niet beschikt over een eigen parkeerplaats.

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De gehandicaptenparkeerplaats wordt gekoppeld aan een kenteken en voorzien van een verkeersbord en markering op de rijbaan. Het besluit is genomen na toetsing aan gemeentelijke eisen en heeft geen nadelige invloed op andere parkeermogelijkheden in de omgeving.

De politie Zuidoost Brabant heeft positief geadviseerd over het voorstel. Zolang de aanvrager op het adres woont en een gehandicaptenparkeerkaart bezit, blijft de parkeerplaats bestaan. Het besluit ligt vanaf vandaag zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Heeze-Leende.