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Vergunning verleend voor constructiewijziging in Heeze
Vandaag om 11:11
De gemeente Heeze-Leende heeft een omgevingsvergunning verleend voor een constructiewijziging en aanbouw aan de Zadelmaker 13 in Heeze.
Op 30 juni 2026 heeft de gemeente Heeze-Leende besloten om de vergunning goed te keuren. De aanvraag betrof een constructiewijziging en aanbouw op het adres de Zadelmaker 13, 5591NP Heeze. Het besluit heeft betrekking op zowel het bouwen volgens het omgevingsplan als technische bouwactiviteiten.
De stukken rondom deze vergunning liggen sinds 1 juli 2026 ter inzage in het gemeentehuis. Ook kunnen deze op verzoek per e-mail worden toegestuurd. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 493675.
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