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Twee bodemenergiesystemen gepland bij Het Broek in Veghel
Vandaag om 11:12
Bij Het Broek 7 in Veghel zijn plannen om twee gesloten bodemenergiesystemen aan te leggen. De melding is op 5 juni 2026 door de gemeente Meierijstad ontvangen.
De systemen worden aangelegd op de locatie Het Broek 7, met zaaknummer Z/506992 en DSO-kenmerk 2026060500642. Bodemenergiesystemen zijn technieken waarmee warmte en koude in de grond wordt opgeslagen en gebruikt voor bijvoorbeeld het verwarmen van gebouwen.
De melding is onderdeel van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen deze melding.
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