Vrumona blijft Willem II trouw tot 2031

Willem II en frisdrankleverancier Vrumona hebben hun samenwerking verlengd tot 2031. Het bedrijf blijft producten leveren in het stadion en gaat meedenken over de totale stadionbeleving.

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Frisdrankleverancier Vrumona blijft tot en met 2031 aan Willem II verbonden. Naast het leveren van frisdranken in het Koning Willem II stadion, zal het bedrijf de komende jaren strategisch meedenken over verschillende aspecten van het stadionbezoek.

Onder andere het assortiment, gastvrijheid en de inrichting van horecapunten komen daarbij aan bod. Het doel is om de faciliteiten voor supporters in het stadion verder te verbeteren. Deze samenwerking gaat daarmee verder dan het leveren van producten alleen.

Betere stadionervaring

Volgens Willem II en Vrumona moet de verlenging bijdragen aan een betere wedstrijddag voor bezoekers. Door kennis en ervaring te combineren, willen beide partijen de uitstraling en routing van horecapunten en andere faciliteiten optimaliseren.

Wouter Valk, accountmanager bij Vrumona, benadrukt dat de supportersbeleving verder gaat dan het aanbod van eten en drinken. Samen met Willem II wil het bedrijf zorgen voor een nog mooiere ervaring voor iedere supporter.

Vrumona is al jaren een trouwe partner van Willem II. De verlenging van de samenwerking onderstreept hun betrokkenheid bij de Tilburgse club en haar trouwe achterban.