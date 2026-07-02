Melding grondtoepassing bij herinrichting beek De Run in Veldhoven

Van Beers Hoogeloon B.V. heeft een melding gedaan voor het toepassen van grond bij de herinrichting van de beek De Run aan de Runstraat in Veldhoven.

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Op 25 juni 2026 heeft het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven een melding ontvangen volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het gaat om een kennisgeving van Van Beers Hoogeloon B.V. voor een grondtoepassing aan de Runstraat. Deze grond wordt gebruikt voor het herinrichten van de beek De Run.

Bij deze melding zijn een DSO-verzoeknummer en zaaknummer gekoppeld. Bezwaar maken is niet mogelijk, omdat het enkel om een mededeling gaat. Verdere correspondentie over deze melding kan worden gericht aan het e-mailadres [email protected], met vermelding van het zaaknummer Z-2026-010896.