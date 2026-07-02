Deurne geeft maatwerkvoorschriften geluid voor bouw spoortunnel

De gemeente Deurne heeft maatwerkvoorschriften geluid toegekend voor de bouw van een spoortunnel aan de Binderendreef. Het besluit geldt van 10 tot en met 18 juli 2026.

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Op 30 juni 2026 heeft de gemeente Deurne besloten om aangepaste regels voor geluidsproductie toe te kennen tijdens de bouw van een spoortunnel aan de Binderendreef. Dit is vastgelegd onder zaaknummer HZ-2026-0988. Het verzoek is ingediend op basis van milieuvoorschriften en maakt het mogelijk om tijdelijk af te wijken van standaard geluidsnormen.

Het besluit heeft betrekking op werkzaamheden die plaatsvinden in de periode van 10 tot en met 18 juli 2026. De bijbehorende documenten zijn beschikbaar voor inzage. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de gemeente Deurne.