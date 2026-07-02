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Straatfeest Kapmeeuwhof in Nuenen op 29 augustus
Vandaag om 11:12
Op zaterdag 29 augustus 2026 vindt het Straatfeest Kapmeeuwhof plaats in Nuenen.
Het buurtfeest aan de Kapmeeuwhof is officieel gemeld en gaat eind augustus van start. De melding is op 25 juni 2026 verzonden. Het evenement wordt georganiseerd door de buurt en vindt plaats op de genoemde locatie.
Er is geen sprake van juridische procedures, omdat het om een melding gaat. Bewoners van de Kapmeeuwhof kunnen zich dus voorbereiden op een gezellige dag in hun straat.
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