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Vergunningsaanvraag voor sleufsilo's in Nuenen

Vandaag om 11:12

De gemeente Nuenen heeft een aanvraag ontvangen voor twee sleufsilo's met opslagkelder aan de Nieuwe Dijk 4. Deze aanvraag is ingediend op 25 juni.

Gevonden voor jou

Burgemeester en wethouders van Nuenen maken bekend dat er een aanvraag is gedaan voor het oprichten van twee sleufsilo's met opslagkelder. Het gaat om een locatie aan de Nieuwe Dijk 4 in Nuenen.

De aanvraag is op 25 juni ontvangen en kan vanaf vandaag worden ingezien. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de gemeente via het e-mailadres [email protected].

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