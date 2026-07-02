Vergunningsaanvraag voor sleufsilo's in Nuenen

De gemeente Nuenen heeft een aanvraag ontvangen voor twee sleufsilo's met opslagkelder aan de Nieuwe Dijk 4. Deze aanvraag is ingediend op 25 juni.

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Burgemeester en wethouders van Nuenen maken bekend dat er een aanvraag is gedaan voor het oprichten van twee sleufsilo's met opslagkelder. Het gaat om een locatie aan de Nieuwe Dijk 4 in Nuenen.

De aanvraag is op 25 juni ontvangen en kan vanaf vandaag worden ingezien. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de gemeente via het e-mailadres [email protected].