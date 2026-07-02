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Fiets3daagseAsten komt op 6 augustus door Nuenen

Vandaag om 11:12

De Fiets3daagseAsten komt op 6 augustus 2026 langs zes straten in Nuenen. De route loopt onder meer via de Beekstraat, Breeldere en Langhei.

Gevonden voor jou

Op 6 augustus 2026 doet de Fiets3daagseAsten Nuenen aan. De deelnemers passeren zes straten in het dorp: Beekstraat, Breeldere, Schoutse Vennen, Langhei, De Tienden en Collse Hoefdijk.

De melding voor deze doorkomst is gedaan door Stichting Activiteiten TWC Asten en is op 25 juni 2026 verzonden. Het betreft een kennisgeving, er zijn geen verdere juridische stappen aan verbonden.

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