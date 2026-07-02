Jeugdkamp R.K.S.V. krijgt ontheffing in Nuenen

Voetbalvereniging R.K.S.V. heeft toestemming gekregen voor een jeugdkamp op het veld achter de sportkantine aan Pastoorsmast 14 in Nuenen. Het kamp vindt plaats van vrijdag 3 tot en met zondag 5 juli 2026.

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De gemeente Nuenen heeft op 25 juni 2026 een ontheffing verleend aan R.K.S.V. voor het organiseren van het jeugdkamp. Het evenement wordt gehouden op het grasveld naast de sportkantine van de club.

Het jeugdkamp duurt drie dagen en biedt activiteiten voor jonge leden van de voetbalvereniging. De locatie, aan Pastoorsmast 14, is een bekende plek voor de club. De ontheffing maakt het mogelijk om het kamp volgens de regels te organiseren.