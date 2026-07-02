Gevelwijziging aangevraagd voor pand aan Duivendijk 4 in Nuenen

Er is een aanvraag ingediend om de gevel te wijzigen van een pand aan Duivendijk 4 in Nuenen. De gemeente heeft deze aanvraag op 30 juni 2026 ontvangen.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor het wijzigen van de gevel is geregistreerd onder zaaknummer 08203766860. Belangstellenden kunnen vanaf vandaag de stukken digitaal inzien door contact op te nemen via [email protected].

Op dit moment is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken. Dit kan pas nadat de omgevingsvergunning officieel is verleend.