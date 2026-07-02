Container mag tijdelijk staan op Vaarvonder in Vught

In Vught is toestemming verleend voor het plaatsen van een container op Vaarvonder 20. Het mag daar staan van 6 tot en met 24 juli.

Gevonden voor jou

De gemeente Vught heeft toestemming gegeven voor het gebruik van een openbare weg op Vaarvonder 20. Het gaat om het plaatsen van een container in de periode van maandag 6 juli tot en met vrijdag 24 juli 2026.

De ontheffing hiervoor is op 29 juni verzonden. Aanvragen voor het gebruik van openbare ruimte moeten altijd worden goedgekeurd door de gemeente.