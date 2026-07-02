Sponsorloop op 7 juli in Oisterwijk door Stichting Etuda Onderwijs

Stichting Etuda Onderwijs heeft een melding gedaan voor een sponsorloop op 7 juli. Het evenement vindt plaats van één uur tot drie uur ’s middags aan de Willem de Zwijgerlaan in Oisterwijk.

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De sponsorloop wordt georganiseerd op het speelveld naast basisschool De Coppele. Het doel van de activiteit is om geld in te zamelen. De stichting heeft hiervoor officieel een melding ingediend.

Het evenement duurt twee uur en is bedoeld om deelnemers op sportieve wijze te betrekken bij het inzamelingsproces. De Willem de Zwijgerlaan in Oisterwijk zal dan het middelpunt zijn van deze activiteit.