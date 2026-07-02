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Vergunningsaanvraag voor vlooienmarkt in Alphen

Vandaag om 11:16

Er is een vergunningsaanvraag ingediend voor een vlooienmarkt in Alphen. Het evenement staat gepland voor 13 september 2026 en vindt plaats aan de Heuvelstraat 5.

Gevonden voor jou

De vlooienmarkt wordt georganiseerd van half tien ’s ochtends tot vier uur ’s middags. Het evenement is aangevraagd onder de regels voor Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en bijzondere wetten.

De locatie in Alphen, aan de Heuvelstraat 5, zal die dag worden gebruikt voor het evenement. De vergunningaanvraag is onderdeel van de gebruikelijke procedures.

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