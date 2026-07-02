Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Speekstraat in Volkel

De gemeente heeft de beslistermijn voor een vergunningaanvraag aan de Speekstraat 2B in Volkel verlengd. Het gaat om een uitweg die wordt aangelegd en aangepast.

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De gemeente heeft besloten de afhandelingstermijn van een vergunningaanvraag met dossiernummer 40049-2026 te verlengen. Deze termijn wordt met maximaal zes weken verlengd. Het besluit is op 30 juni 2026 verzonden.

De aanvraag betreft het maken en aanpassen van een uitweg aan de Speekstraat 2B in Volkel. Het verlengingsbesluit is alleen ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Er kan geen bezwaar worden gemaakt tegen deze verlenging.