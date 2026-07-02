Opslag van gassen gemeld aan Liessentstraat in Uden

Burgemeester en wethouders van Maashorst hebben een melding ontvangen voor het opslaan van oxiderende en verstikkende tot vloeistof verdichte gassen aan de Liessentstraat 6 in Uden.

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De melding is op 21 mei 2026 ingediend en heeft betrekking op het opslaan van specifieke gassen, waaronder oxiderende en verstikkende varianten. De locatie van deze activiteit is Liessentstraat 6 in Uden.

Het dossier heeft het kenmerk 2026052101095 en zaaknummer Z/505991. Voor deze melding is geen bezwaar mogelijk.