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Opslag van gassen gemeld aan Liessentstraat in Uden
Vandaag om 11:17
Burgemeester en wethouders van Maashorst hebben een melding ontvangen voor het opslaan van oxiderende en verstikkende tot vloeistof verdichte gassen aan de Liessentstraat 6 in Uden.
De melding is op 21 mei 2026 ingediend en heeft betrekking op het opslaan van specifieke gassen, waaronder oxiderende en verstikkende varianten. De locatie van deze activiteit is Liessentstraat 6 in Uden.
Het dossier heeft het kenmerk 2026052101095 en zaaknummer Z/505991. Voor deze melding is geen bezwaar mogelijk.
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