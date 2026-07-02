Brandveilig gebruik woonzorgcomplex en kantoor in Uden goedgekeurd

De gemeente Uden heeft een melding geaccepteerd voor brandveilig gebruik van een woonzorgcomplex en kantoor aan de Boekelsedijk.

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Op 24 juni 2026 heeft de gemeente Uden een melding ontvangen voor het brandveilig gebruiken van een woonzorgcomplex en kantoor aan de Boekelsedijk. Het betreft meerdere adressen, waaronder Boekelsedijk 4, 4A en 4C tot en met 4V. De melding is geregistreerd onder zaaknummer 52870-2026.

Deze melding is op 30 juni 2026 geaccepteerd. Voor deze activiteiten is geen vergunning nodig, en tegen de acceptatie kan geen bezwaar worden gemaakt.