Vergunning verleend voor Bernardusoctaaf in Ulicoten

De viering van het Bernardusoctaaf mag de komende vier jaar doorgaan in Ulicoten.

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Er is een evenementenvergunning verleend voor het Bernardusoctaaf in Ulicoten. Dit jaarlijkse evenement vindt plaats op 20 augustus in 2026, 2027, 2028 en 2029. De viering is steeds van zeven uur tot half tien ’s avonds. Locaties zijn onder meer de Sint Bernarduskerk en de Sint Bernarduskapel, evenals enkele omliggende straten zoals de Dorpsstraat en Bosstraat.

Het besluit is op 30 juni 2026 verzonden. Inwoners die menen nadeel te ondervinden van deze vergunning kunnen bezwaar maken. Dit moet binnen zes weken na verzending van het besluit.