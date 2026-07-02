Gehandicaptenparkeerplaats Klokkenstraat Baarle-Nassau opgeheven

De gehandicaptenparkeerplaats bij Klokkenstraat 8 in Baarle-Nassau is opgeheven. De toegewezen bewoner heeft geen voertuig meer met het betreffende kenteken.

Gevonden voor jou

De gemeente Baarle-Nassau heeft besloten de gehandicaptenparkeerplaats bij Klokkenstraat 8 te verwijderen. Dit gebeurt door het weghalen van het verkeersbord E6 en het onderbord met het kenteken. De maatregel volgt op veranderde omstandigheden: de bewoner die de parkeerplaats toegewezen kreeg, heeft geen voertuig meer dat bij het kenteken hoort.

Het besluit past binnen het verkeers- en vervoersbeleid van de gemeente, dat zich richt op verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Bij verhuizing, overlijden of andere veranderingen kan een toegewezen gehandicaptenparkeerplaats worden opgeheven, zoals nu het geval is.

De gemeente heeft het belang van omwonenden en de algemene verkeersveiligheid meegenomen in de afweging. Het besluit is genomen op 25 juni 2026.