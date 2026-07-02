Werkendam organiseert Havendagen in juli

De gemeente Altena heeft een vergunning verleend voor de Havendagen in Werkendam. Het evenement vindt plaats van donderdag 2 juli tot en met zaterdag 4 juli op verschillende locaties in het dorp.

Gevonden voor jou

De Havendagen in Werkendam worden gehouden op drie dagen: donderdag 2 juli van vijf uur ’s middags tot middernacht, vrijdag 3 juli en zaterdag 4 juli beide van half tien ’s ochtends tot middernacht. Het evenement speelt zich af bij de Biesboschhaven en Beatrixhaven.

Organisator Werkendam Maritime Industries verzorgt het programma. De vergunning is op woensdag 1 juli 2026 verzonden door de gemeente Altena.