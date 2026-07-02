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Toestemming voor Sport-BSO Flekss in Werkendam
Vandaag om 11:17
Burgemeester en wethouders van Altena hebben toestemming verleend voor Sport-BSO Flekss in Werkendam. Deze buitenschoolse opvang biedt plaats aan 24 kinderen.
Sport-BSO Flekss heeft per 23 juni 2026 toestemming gekregen om een nieuwe buitenschoolse opvang te exploiteren in Werkendam. De locatie, genaamd Sport-BSO Flekss – Werkendam, is gevestigd aan Werkina 1f.
De opvang biedt ruimte aan 24 kinderen en staat vanaf de genoemde datum officieel geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang onder nummer 944131888. Het bedrijf achter de opvang, Flekss B.V., heeft zijn hoofdkantoor in Breda.
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