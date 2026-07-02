Hogere geluidsgrens vastgesteld voor woning in Genderen

Voor een agrarische bedrijfswoning aan de Kelderstraat in Genderen is een hogere geluidsgrens vastgesteld. Dit besluit is genomen vanwege geluidsoverlast van nabijgelegen wegen, waaronder de Provinciale weg N283. Het college van Altena heeft de nieuwe grens bepaald op 51 decibel.

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Het besluit geldt voor een te verplaatsen bedrijfswoning en is gebaseerd op een akoestisch onderzoek dat vorig jaar is uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de geluidsbelasting van omliggende wegen de standaardgrens van 48 decibel overschrijdt. Voor de Kelderstraat geldt nu een maximale waarde van 53 decibel en voor de N283 50 decibel.

Volgens de gemeente zijn maatregelen om het geluid te verminderen niet haalbaar door stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële bezwaren. Het besluit ligt vanaf vrijdag 3 juli 2026 tot en met donderdag 13 augustus 2026 ter inzage in Almkerk.