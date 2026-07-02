Zombies meppen tijdens het hardlopen, een wereldprimeur voor Fontys

Hardlopen én gamen tegelijk: pabo-studenten van Fontys Hogeschool deden donderdag mee aan de eerste smombierun ter wereld. Tijdens de 400 meter lange race moesten ze op hun telefoon zombies terug hun graf in slaan. "Ah, ik ben af", hijgt Annemarie vlak voor de finishlijn. "Eliminated, helaas."

Zombies terug het graf in slaan Dus bedacht hij samen met Frank Mouws de smombierun. Op het hogeschoolterrein is een parcours afgezet met linten. "Tijdens het rennen spelen ze whack-a-zombie, waarbij ze zombies die uit graven komen steeds moeten terugslaan met een houten hamer. Dus de truc is in leven blijven en tegelijkertijd zo snel mogelijk die 400 meter lopen."

De studenten beleefden op hun jaarlijkse sportdag een echte wereldprimeur. Ze renden de smombierun. Een van de bedenkers van de smombierun is docent en technologiefilosoof Rens van der Vorst. "Studenten van ons zitten graag op hun telefoon en zijn de hele dag bezig met rondlopen, dus wij vroegen ons af hoe hard ze dat tegelijk kunnen."

"Ik ben echt kapot", staat Dioh uit te hijgen. Hij kwam als derde over de finish, maar was de eerste die onderweg niet te pakken was genomen op zijn telefoon door killerzombies. "Ik zit zo erg op mijn telefoon, ik was bijna gevallen en struikelde over een andere speler, maar dit is geweldig", reageert hij op de vraag wat er door hem heen gaat na de winst in de tweede ronde.

"Ja, het is ook levensgevaarlijk", zegt Jette zonder op te kijken van haar telefoon aan de start van de run. Ze is druk bezig zombies terug het graf in te meppen. Op de achtergrond klinkt toepasselijk het lied 'Zombie' van The Cranberries. Als ze na het startsein nog geen twee minuten later over de finish komt, verontschuldigt ze zich direct. "Sorry, ik was helemaal geconcentreerd." Ze komt als een van de laatsten binnen, maar heeft het spel wel uit kunnen spelen. "De telefoonverslaving wint het niet van het rennen."

Het spel verliep in de eerste ronde niet helemaal volgens plan. Een van de vier games werkte niet. "We hebben met techniek te maken. Drie deden het goed, één viel uit", legt Van der Vorst uit. In de tweede en derde ronde gaat dat beter en kunnen de studenten wel gamen tijdens het hardlopen.

Woord van het jaar

De term smombie – een samenvoeging van smartphone en zombie – werd in Duitsland in 2015 uitgeroepen tot jeugdwoord van het jaar. Een smombie is iemand die zo verdiept is in zijn telefoon dat hij nauwelijks nog oog heeft voor zijn omgeving. "In Duitsland hebben ze zelfs rode lichten in een stoep gelegd, omdat mensen met hun hoofd naar beneden op hun telefoon kijkend door het rode voetgangerslicht liepen."

Het gevolg is een 'zombieloop' die overal in het verkeer te zien is: mensen die door rood lopen, tegen andere voetgangers opbotsen, verkeerssituaties missen of volledig opgaan in hun scherm. "Ook in de auto zie je het. Dit spel heeft ook wel een serieuze ondertoon: je kunt geen twee dingen tegelijk. Dat zag je nu ook wel. De mensen van wie de telefoon het niet deed, waren een stuk sneller dan de mensen die de game wel speelden."

Nieuwe rage

Van der Vorst hoopt dat ook andere organisaties nu een smombierun willen organiseren om de bewustwording van smartphonegebruik te vergroten. Fontys stelt de app beschikbaar voor iedereen die ook een smombierun wil houden. De ambities zijn groot: "Hopelijk wordt het ooit olympisch. Daar gaan we wel van uit."