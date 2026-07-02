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Gewonde zwaan in Tilburg laat zich niet vangen, dier mogelijk mishandeld

Vandaag om 12:33 • Aangepast vandaag om 13:20

De brandweer is donderdagochtend lange tijd bezig geweest met het vangen van een gewonde zwaan in een vijver aan de Munnekeburenstraat in Tilburg. Dat is uiteindelijk niet gelukt. Het dier is mogelijk mishandeld en daarbij gewond geraakt.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brandweer werd 's ochtends opgeroepen om medewerkers van de dierenambulance te helpen bij het vangen van de gewonde zwaan. Volgens de dierenambulance bestaat het vermoeden dat het dier is mishandeld.

Twee brandweermannen gingen het water in. Tijdens de vangpoging wist de zwaan echter te ontsnappen. Medewerkers van de dierenambulance gaan later nog een poging doen om het dier te vangen.

  • Gewonde zwaan in Tilburg laat zich niet vangen (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
    Gewonde zwaan in Tilburg laat zich niet vangen (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
  • Gewonde zwaan in Tilburg laat zich niet vangen (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
  • Gewonde zwaan in Tilburg laat zich niet vangen (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
  • Gewonde zwaan in Tilburg laat zich niet vangen (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).

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