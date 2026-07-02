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Arrestaties na ruzie in huis in Putte, kruisboog en mogelijk wapen gevonden

Vandaag om 12:52 • Aangepast vandaag om 13:15
Archieffoto: ANP.
Archieffoto: ANP.

Een ruzie in een huis aan de Antwerpsestraat in Putte heeft woensdagavond geleid tot twee arrestaties en de vondst van wapens. De arrestanten zijn de bewoners van het huis. Ze zitten nog vast.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De politie kreeg iets na 21.00 uur een melding van een ruzie in de woning. Volgens de melder zou er ook een mogelijk vuurwapen aanwezig zijn. Agenten gingen vervolgens het huis binnen.

Tijdens een doorzoeking troffen de agenten een mogelijk vuurwapen aan. Ook werd een kruisboog gevonden. De wapens zijn in beslag genomen en de twee bewoners werden aangehouden. Zij zitten nog vast.

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