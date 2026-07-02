Someren vraagt inwoners om mening over betrokkenheid

De gemeente Someren wil inwoners meer betrekken bij plannen en beslissingen. Daarom is er een vragenlijst opgesteld die tot 19 juli kan worden ingevuld.

Gevonden voor jou

De gemeente Someren werkt aan nieuwe afspraken over hoe inwoners kunnen meedenken en meepraten. Het gaat bijvoorbeeld om veranderingen in de buurt, de inrichting van de openbare ruimte of nieuwe gemeentelijke regels.

Om inwoners beter te betrekken, heeft de gemeente een vragenlijst opgesteld. Hierin wordt gevraagd hoe mensen op de hoogte willen blijven, hoe ze het liefst meedenken en wat zij belangrijk vinden bij burgerparticipatie. De vragenlijst is beschikbaar via een speciale website en kan tot en met 19 juli worden ingevuld.

Alternatief op papier

Voor mensen die liever niet digitaal meedoen, is er een papieren versie van de vragenlijst beschikbaar. Deze kan worden aangevraagd via onderzoeksbureau Citisens. Het bureau is op werkdagen tussen tien uur ’s ochtends en vijf uur ’s middags gratis bereikbaar via het telefoonnummer 0800 - 75 75 755.

De gemeente bedankt de deelnemers alvast voor hun bijdrage aan dit onderzoek.