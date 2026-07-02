Gemeente koopt bezit Woonbedrijf in Breeakker niet

De gemeente Son en Breugel heeft besloten het bezit van Woonbedrijf in Breeakker-noord niet te kopen. Het voorkeursrecht blijft wel van kracht, maar Woonbedrijf blijft de verhuurder van de woningen.

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Het college van burgemeester en wethouders heeft definitief afgezien van de aankoop van het bezit van Woonbedrijf in Breeakker-noord. Hoewel het voorkeursrecht sinds april 2023 is gevestigd, vindt de gemeente de risico’s en financiële onzekerheden te groot om tot aankoop over te gaan. Dit betekent dat Woonbedrijf de woningen blijft verhuren en deze eventueel aan andere partijen kan verkopen.

De gemeente heeft sinds de invoering van het voorkeursrecht diverse plannen vastgesteld om de regie te behouden over de ontwikkeling van Breeakker-noord. Zo zijn er nieuwe kaders bepaald, waaronder een ontwikkelingsvisie, een volkshuisvestingsprogramma en een gewijzigd omgevingsplan. Deze documenten geven richting aan toekomstige gebiedsontwikkeling in het noordelijk deel van Breeakker.

Voorkeursrecht blijft van kracht

Het voorkeursrecht, dat op 20 april 2023 is ingesteld, verplicht eigenaren om hun bezit eerst aan de gemeente aan te bieden als zij tot verkoop willen overgaan. Woonbedrijf bood op 1 november 2024 haar eigendom te koop aan, maar de gemeente heeft ervoor gekozen dit aanbod niet te accepteren. De strategische regie over het gebied blijft daarmee in handen van de gemeente.

Op woensdag 1 juli organiseerde de gemeente een webinar voor bewoners om vragen over het besluit te beantwoorden. Wethouder Grevink zal in de komende weken de wijk bezoeken om met bewoners in gesprek te gaan. Meer informatie en updates, zoals een overzicht van de meest gestelde vragen, worden binnenkort gepubliceerd op het platform www.toekomstbreeakkernoord.nl.