Vliersingel in Deurne krijgt grote opknapbeurt

De Vliersingel in Deurne wordt opnieuw ingericht om de straat veiliger, groener en netter te maken. De werkzaamheden beginnen na de zomervakantie en duren tot in 2027. Eerst worden bomen verwijderd, daarna volgen verbeteringen aan trottoirs, parkeerstroken en verkeersveiligheid.

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De gemeente Deurne heeft besloten om de Vliersingel grondig aan te pakken. Op verschillende plekken zorgen boomwortels voor scheve stoepen en parkeerstroken, waardoor er overlast ontstaat. Ook zijn verkeerssituaties soms onoverzichtelijk en is er behoefte aan meer groen in de straat.

De werkzaamheden starten met het verwijderen van enkele bomen, waarvoor al een kapvergunning is verleend. Dit gebeurt in week 30, tussen 20 en 24 juli, en duurt ongeveer twee dagen. Waar mogelijk blijven bomen staan, en er worden nieuwe bomen geplant om de straat groener te maken.

Groen en veiligheid

Om de verkeersveiligheid te verbeteren, worden verkeerssluizen vervangen door verkeersdrempels en worden bochten ruimer gemaakt. Daarnaast worden enkele parkeerplaatsen verschoven, zonder dat het totale aantal parkeerplekken verandert. Onnodige verharding maakt plaats voor nieuwe groenvakken met bomen, heesters en vaste planten.

Naast de bestaande elzen komen er onder andere winterlindes, iepen en lijsterbessen in de straat. De groenvakken krijgen een nieuwe inrichting met beplanting zoals kardinaalsmutsen, herfstasters en hertshooi.

Planning en hinder

De werkzaamheden beginnen na de zomervakantie en lopen door tot in 2027. Tijdens de werkzaamheden blijven de straat en woningen bereikbaar, al kan er enige hinder ontstaan. Omwonenden worden per brief op de hoogte gehouden van de planning en de voortgang.