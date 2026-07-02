Eerste certificaten Praat Slim Nederlands uitgereikt in Zevenbergen

De eerste deelnemers van Praat Slim Nederlands hebben dinsdag hun certificaten gekregen in Zevenbergen. In het gemeentehuis werden ook aanmoedigingscertificaten uitgereikt. Het traject helpt deelnemers de Nederlandse taal te leren en te verbeteren.

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Op 1 april begonnen zeventien deelnemers aan het traject Praat Slim Nederlands. Het doel is om de Nederlandse spreekvaardigheid te verbeteren via online modules, bijeenkomsten en oefensessies. De deelnemers werden bij de start ingedeeld op niveau na een taaltoets.

De lessen werden verzorgd door docent Arnold Augustijn. Hij gaf feedback op huiswerk en begeleidde deelnemers samen met taalmaatjes van Lions Moerdijk. Door veel te oefenen en gesprekken te voeren, werden de deelnemers merkbaar beter in het spreken van Nederlands.

Mooie resultaten

Elf cursisten hebben de cursus inmiddels afgerond, waarvan één zelfs drie niveaus doorliep. Bij de bijeenkomst op dinsdag werden dertien certificaten uitgereikt. De overige deelnemers kregen een aanmoedigingscertificaat om hen te stimuleren verder te gaan.

Na de zomer gaat een deel van de groep verder met nieuwe lesmaterialen en bijeenkomsten. De gemeente Moerdijk en het Werkplein onderzoeken de mogelijkheden om deze aanpak breder toe te passen, met ondersteuning van vrijwilligers zoals de taalmaatjes.

De gemeente feliciteerde alle deelnemers met hun certificaten en sprak waardering uit voor hun inzet. Voor de cursisten die nog bezig zijn, is er een extra wens uitgesproken voor succes in de komende periode.