Nieuw skatepark Palm Park opent zaterdag in Rijen

Op zaterdag 4 juli wordt Palm Park in Rijen geopend. Het skatepark aan de Hannie Schaftlaan biedt een feestelijke middag met wedstrijden, demonstraties en workshops. Jongeren uit de skatecommunity hebben meegedacht over het ontwerp en de inrichting. De toegang is gratis.

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Het nieuwe Palm Park skatepark opent aanstaande zaterdag met een uitgebreid programma. Vanaf tien uur ’s ochtends kunnen kinderen deelnemen aan sportclinics. Om twaalf uur vindt de officiële opening plaats, gevolgd door de Skate Jam met contests, demonstraties, live muziek en workshops. Voor deelnemers zijn er prijzen te winnen.

Het skatepark is een initiatief van jongeren uit de gemeente, die samenwerkten met Cultuurplaats, jongerenwerk R-Newt en de gemeente Gilze en Rijen. Zij waren vanaf het begin betrokken bij keuzes over de locatie, het ontwerp en de inrichting van het park. Het resultaat is een modern street skatepark dat ruimte biedt voor sport, ontmoeting en talentontwikkeling.

Vervanging voor oud skatepark

De ontwikkeling van Palm Park begon nadat het oude skatepark in Rijen moest wijken voor woningbouw. Het nieuwe park vult dit gemis op en vormt samen met het skatepark in Gilze een breed aanbod voor skaters in de regio. Palm Park is voorzien van eigentijdse faciliteiten en biedt een plek voor zowel beginners als gevorderde skaters.

Tijdens de openingsdag kunnen bezoekers ook genieten van eten en drinken. Er worden pizza’s en skaafijs verkocht, terwijl ranja gratis beschikbaar is. Het evenement wordt mede mogelijk gemaakt door lokale partners en vrijwilligers.

De feestelijkheden vinden plaats aan de Hannie Schaftlaan bij de Generaal Maczektunnel in Rijen. Iedereen is welkom en de toegang is gratis.