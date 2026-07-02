65 nieuwe woningen en sanering agrarische bebouwing in Gemert-Bakel

Gemert-Bakel krijgt 65 nieuwe woningen op drie locaties in Gemert. Tegelijk wordt 80.000 vierkante meter aan agrarische bebouwing gesloopt, vooral rond Elsendorp en De Rips. De gemeente geeft dit project prioriteit om sneller tot uitvoering te komen.

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De nieuwe woningen worden gebouwd aan de Koksedijk, Pandelaar en Heuvel in Gemert. Deze locaties zijn gekozen vanwege hun potentieel om een bijdrage te leveren aan de woningbouwopgave in de gemeente. De woningen zullen deels betaalbaar zijn, wat aansluit bij de grote vraag naar nieuwe woonruimte.

Het slopen van agrarische bebouwing is een belangrijk onderdeel van het plan. Ongeveer tien agrarische locaties, voornamelijk rond de kernen Elsendorp en De Rips, worden aangepakt. Door verouderde gebouwen te verwijderen, verbetert de kwaliteit van het landschap en ontstaat er ruimte voor nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied.

Sneller uitvoering door prioriteit

Gemert-Bakel heeft het project ‘Sanering en herontwikkeling agrarische locaties’ een hoge prioriteit gegeven. De gemeente maakt gericht capaciteit vrij om de plannen sneller uit te werken en te realiseren. Dit biedt niet alleen kansen voor woningbouw, maar ook voor agrarische ondernemers die hun locatie willen herontwikkelen.

De gemeente groeit naar 35.000 inwoners en werkt aan een totale uitbreiding van 4.000 woningen tot 2040. Om de juiste keuzes te maken, wordt er twee keer per jaar gekeken welke projecten voorrang krijgen. Daarbij spelen factoren zoals draagvlak, maatschappelijke meerwaarde en de haalbaarheid van de plannen een rol.

Met dit project zet Gemert-Bakel een belangrijke stap in de woningbouwopgave en de toekomstbestendigheid van het buitengebied. De combinatie van woningbouw en sanering moet zorgen voor een evenwichtige ontwikkeling van de gemeente.