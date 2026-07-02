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Gaslucht bij uitvaartcentrum Breda, brandweer rukt massaal uit

Vandaag om 12:49 • Aangepast vandaag om 13:27
Brandweer rukt uit voor brand uitvaartcentrum Breda, blijkt vals alarm (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
Brandweer rukt uit voor brand uitvaartcentrum Breda, blijkt vals alarm (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).

Medewerkers van uitvaartcentrum Zuylen aan de Tuinzigtlaan in Breda hebben donderdagmiddag alarm geslagen nadat ze een gaslucht roken. De brandweer schaalde direct op. Uiteindelijk bleek er niets aan de hand te zijn.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brandweer deed na de melding uitgebreid onderzoek, zowel in het gebouw als op het dak. Uit voorzorg werd de gastoevoer afgesloten, in afwachting van de uitkomst van het onderzoek.

Uiteindelijk concludeerde de brandweer dat er niets aan de hand was. Daarna vertrokken de hulpdiensten weer.

Brandweer rukt uit voor brand uitvaartcentrum Breda, blijkt vals alarm (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
Brandweer rukt uit voor brand uitvaartcentrum Breda, blijkt vals alarm (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).

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