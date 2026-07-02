Gaslucht bij uitvaartcentrum Breda, brandweer rukt massaal uit

Medewerkers van uitvaartcentrum Zuylen aan de Tuinzigtlaan in Breda hebben donderdagmiddag alarm geslagen nadat ze een gaslucht roken. De brandweer schaalde direct op. Uiteindelijk bleek er niets aan de hand te zijn.

De brandweer deed na de melding uitgebreid onderzoek, zowel in het gebouw als op het dak. Uit voorzorg werd de gastoevoer afgesloten, in afwachting van de uitkomst van het onderzoek.

Uiteindelijk concludeerde de brandweer dat er niets aan de hand was. Daarna vertrokken de hulpdiensten weer.