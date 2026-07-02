Reggy stalkte zijn ex zelfs vanuit de bak, justitie eist cel en behandeling

Maar liefst 521 keer belde Reggy M. (36) uit Breda naar zijn ex nadat zij de relatie begin dit jaar had verbroken. Niet één keer nam zij de telefoon op of belde ze terug. In de rechtbank in Breda bleek donderdag dat de vrouw doodsbang was, want die stroom aan telefoontjes hield ook vanuit de gevangenis niet op.

De rechter kon er dan ook niet over uit dat M. zo vaak had gebeld en ook nog vanuit de gevangenis in Middelburg zijn ex belaagde, tot de directeur daar hem verbood om nog te bellen. "Ik dacht dat 500 telefoontjes wat overdreven was, maar toen ben ik eens gaan tellen in het dossier", vertelde ze. "En toen kwam ik dus op 521 uit."

Stalking hield ook in de cel niet op

Reggy M. snapt nu ook niet meer wat hem bezielde. Op 9 februari maakte zijn vriendin het uit in een telefoongesprek van 2,5 uur en daarna heeft ze Reggy nooit meer gebeld, zo bleek. Maar hij haar dus wel. En dat was niet het enige. Hij stuurde ook vele berichten, ging langs bij haar werk of belde haar werkgever op en gebruikte haar Snapchataccount. Door zich voor haar uit te geven kon hij mensen vragen stellen over bepaalde gebeurtenissen.

Reggy wilde zich niet neerleggen bij het einde van de relatie, die anderhalf jaar had geduurd. Hij had veel vragen en wilde die per se stellen. Maar zij werd banger en banger van de man met wie ze al vaker had gebroken. Zij had hem eerder geholpen toen hij uit de gevangenis kwam na een eerdere straf voor stalking.

En dat vond de rechter ook heel apart. "U liep in uw proeftijd van een eerdere veroordeling voor stalking en er hing nog een voorwaardelijke celstraf van zes maanden boven uw hoofd en dan gaat u dit allemaal doen", vroeg ze zich af. "Hoeveel waarschuwingen hebt u nodig om hier eens mee te stoppen?"

Eis van justitie

Zoals de meeste verdachten in een rechtszaal beloofde Reggy dat het nu écht klaar was met al dat stalken. Maar daar had de officier van justitie niet zo'n vertrouwen in. Ze zag dat het al in november misging, toen het ook al niet goed ging met de relatie. Reggy zou zijn vriendin toen hebben geslagen bij zijn moeder voor de deur.

Nadat zij het op 9 februari van dit jaar uitmaakte, werd het pas echt vervelend. Reggy belde haar, dreigde haar in elkaar te slaan en viel ook mensen uit haar omgeving lastig om zo met zijn ex in contact te komen. Volgens justitie gebruikte hij haar Snapchat om mensen uit te horen en zou hij ook verschillende mensen naaktbeelden van zijn ex hebben gestuurd, wat Reggy ten stelligste ontkende.

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